Rutte: vakbeweging laat kans liggen

De vakbonden hebben dinsdag een kans laten liggen om tot een akkoord over een nieuw pensioenstelsel te komen. Dat zei een teleurgestelde premier Mark Rutte na afloop van het overleg, dat even voor middernacht werd afgebroken.

Volgens Rutte waren het kabinet en de werkgevers bereid om „vergaande tegemoetkomingen” te doen richting de vakbond. Zo werd er dinsdag nog iets nieuws voorgesteld voor mensen met zware beroepen, aldus de premier.

Han Busker van de FNV zei even voordat Rutte naar buiten kwam, dat de kloof te groot was gebleken. Deze lezing onderschreef Rutte duidelijk niet. „Er lag een pakket van zeven miljard”, zei de premier. Begrip voor het opstappen van de bonden had Rutte naar eigen zeggen dan ook niet.

Op de vraag ‘hoe nu verder’ had Rutte niet direct een antwoord. „Dat is heel lastig zonder de vakbonden, als zij niet het lef hebben om te springen.”

Ook minister Wouter Koolmees kwam in mineurstemming naar buiten. „Er lag een pakket van 7 miljard euro, om te kunnen indexeren en iets dat een oplossing bood voor mensen met een zwaar beroep”, aldus Koolmees. „Kortingen konden worden voorkomen. Ik ben zeer teleurgesteld dat dat uiteindelijk is mislukt.”

Koolmees had net als Rutte geen geen idee hoe het nu verder moet. „Ik ga hier eerst maar eens een nachtje over slapen. We hadden het in onze handen, maar het is door de vingers geglipt.”