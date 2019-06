Rutte: uitslag FNV-stemming heel goed nieuws

"Heel goed nieuws". Zo reageerde premier Mark Rutte op de positieve uitslag in de stemming bij vakbond FNV over het pensioenakkoord. Maar, zo stipte hij aan, komende week moet vakbond VCP zich nog wel uitspreken over het akkoord.

"Het is goed voor Nederland als dit doorgaat’, aldus Rutte. "Meer gelijkmatigheid in de premies, meer zicht op indexatie, de AOW-leeftijd die trager omhoog gaat, een tragere koppeling aan de levensverwachting. Iedereen heeft hier vreselijk hard aan gewerkt. Het is nu spannend wat er dinsdag gebeurt bij VCP. Ik hoop daar natuurlijk ook op een goede uitslag."

Nu overeenstemming over het akkoord in zicht is, moet er wel haast gemaakt worden met de uitwerking, benadrukt de premier. "We moeten nu het wetsontwerp over de AOW zo snel mogelijk behandelen. Dat zal nog wel even onder stoom en kokend water moeten, maar daar worden alle voorbereidingen voor getroffen."