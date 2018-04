Rutte: Turkse campagne hier onwenselijk

Het is onwenselijk dat leden van de Turkse regering hier campagne komen voeren voor de vervroegde verkiezingen in Turkije in juni van dit jaar. Het kan de openbare orde verstoren en leiden tot spanningen in de Turks-Nederlandse gemeenschap, aldus premier Mark Rutte.

„Daar hebben we buitengewoon grote moeite mee. Het kan leiden tot oneigenlijke drang op Nederlanders om bepaalde keuzes te maken. Die campagne moet zich op Turkije richten”, zei Rutte. Hij wil voorkomen dat externe conflicten in de Nederlandse samenleving worden geïmporteerd. Hij uitte zijn bezorgdheid over de richting waarin Turkije zich ontwikkelt.

Rutte wilde niet zeggen hoe Nederland gaat reageren als Turkse politici toch willen komen. Daarover volgt nog overleg met gemeenten waar dit zou kunnen gebeuren.

Vorig jaar belette Nederland dat hier Turkse ministers campagne kwamen voeren voor een referendum. Dat leidde tot een breuk in de diplomatieke relatie.