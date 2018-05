Rutte: Trump is ‘lomp’ uit Iran-deal gestapt

De wijze waarop de Amerikaanse president Donald Trump het atoomakkoord met Iran heeft opgezegd is „lomp”. Dat heeft premier Mark Rutte gezegd tegen de NOS.

„Je ziet dat Amerika nu toch - na lang aandringen van Europa om het niet te doen - vrij lomp dat akkoord met Iran opzegt”, aldus de premier. „En ook op andere punten zelf dingen doet, zonder rekening te houden met bondgenoten. Dat is niet goed.”

Sinds Trumps aantreden was Rutte doorgaans terughoudend in het recenseren van diens beslissingen en uitspraken.

Donald Tusk, de voorzitter van de Europese Raad, haalde eerder al fel uit naar Trump. „Wie heeft nog vijanden nodig, met dit soort vrienden?”, vroeg hij zich retorisch af op Twitter over de recente besluiten van de Amerikaanse president. „Maar eerlijk gezegd zou de EU dankbaar moeten zijn. Dankzij hem zijn we een boel illusies armer. We beseffen dat als je een helpende hand nodig hebt, je die aan het einde van je eigen arm kan vinden.”