Rutte: Trump beoordelen op zijn daden

Premier Mark Rutte beoordeelt de Amerikaanse president Trump op zijn daden. „We zijn het natuurlijk niet altijd met hem eens, maar we waren het ook niet altijd eens met zijn voorganger Obama”, aldus Rutte.

„Als we zien wat hij allemaal doet, kunnen we hem een groot deel steunen”, zegt de premier. Hij maakte donderdag in het Zwitserse Davos de balans op van het eerste jaar Trump in een interview met het Amerikaanse persbureau Bloomberg. In Davos vindt een grote internationale bijeenkomst plaats, het jaarlijkse World Economic Forum. Trump doet daar voor de eerste keer aan mee. Hij is ook de eerste Amerikaanse president die dat doet sinds Bill Clinton.

Rutte ziet zich als groot pleitbezorger van vrije handel, terwijl Trump opeens met heffingen komt op wasmachines en zonnepanelen uit het buitenland. Volgens de premier gaat de Europese Unie de maatregel zorgvuldig bekijken. „Als het nodig is, moeten we stappen nemen, maar niet meteen. Alles moet stap voor stap worden gedaan.”

Amerika is de leider van de vrije wereld en het is nodig een werkbare relatie met Trump te onderhouden, zegt Rutte. Ook als het bijvoorbeeld om de uiteenlopende opvattingen over de opwarming van de aarde gaat, „moeten we de dialoog gaande houden”.

De premier vindt het cruciaal dat er met Trump wordt gesproken over de noodzaak van een internationale wereldorde met een sterke Verenigde Naties, een sterke Wereldhandelsorganisatie en een goed geregelde vrije handel.