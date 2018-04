Rutte: trots zijn op koningshuis

Koning Willem-Alexander is een symbool van de Nederlandse eenheid, en meer dan een symbool: hij belichaamt die eenheid in al zijn doen en laten. Premier Mark Rutte zegt dat over koning Willem-Alexander, die nu vijf jaar op de troon zit en vrijdag zijn 51e verjaardag viert.

Ook internationaal is de koning iemand die ons land op een buitengewone manier vertegenwoordigt, aldus de premier. Hetzelfde geldt in zijn ogen voor koningin Máxima. „Dus volgens mij mogen we heel trots zijn op het koningshuis. De vijf jaar zijn voorbijgevlogen.”

Rutte wilde geen vergelijking trekken met de voorgangster van Willem-Alexander, koningin Beatrix, die in 2013 aftrad. „Als minister-president en drager van de ministeriële verantwoordelijkheid ben ik terughoudend in het maken van vergelijkingen, maar ik ken alle verschillen en overeenkomsten”, grapte de premier.