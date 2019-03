Rutte trekt Juncker aan jasje over nota Italië

Premier Mark Rutte heeft er persoonlijk bij voorzitter Jean-Claude Juncker op aangedrongen de geheime nota van de Europese Commissie over de begroting van Italië openbaar te maken. Dat zei Rutte vrijdag na afloop van de EU-top in Brussel tegen het ANP. „Het zou helpen als het besluit transparant werd gemaakt, heb ik hem gezegd.”

CDA-Kamerlid Pieter Omtzigt en collega-parlementariërs hebben begin maart een formeel verzoek bij de commissie ingediend om de vertrouwelijke nota over haar besluit om Italië niet te straffen wegens het overtreden van de begrotingsregels te publiceren. Vorige week kwam het antwoord dat de officiële deadline van 28 maart voor de behandeling van het verzoek niet wordt gehaald. De commissie zegt dat ze drie weken langer nodig heeft voor intern overleg over „de interactie van uw verzoek met de gevestigde praktijk van verspreiding van technische documenten”.

Rutte: „Ik heb Juncker gevraagd eens goed naar de brief te kijken.” Minister Wopke Hoekstra (Financiën), die het vertrouwelijke document wel heeft gezien, zei eerder dat daaruit blijkt dat het „gerechtvaardigd” was geweest als Rome wel was aangepakt.