Rutte: toenemende drukte op straat niet zonder risico

Dat het de laatste dagen weer drukker wordt op straat, is niet zonder risico. Als het aantal besmettingen daardoor weer gaat oplopen, duurt het alleen maar langer voordat bijvoorbeeld kappers en kroegen weer open kunnen.

Dat heeft premier Mark Rutte gezegd na afloop van het wekelijks kabinetsberaad over de coronacrisis. De cijfers in de gezondheidszorg laten volgens Rutte zien dat het de goede kant opgaat. Maar het is wel zaak die goede trend vast te houden, aldus de premier. „Blijf zoveel mogelijk thuis, dat blijft voor ons allemaal gelden.”

Voor noodzakelijke inkopen is volgens Rutte ruimte, maar voor ‘funshoppen’ niet. „Als je naar Ikea gaat omdat je aan het verbouwen bent en een Billy-boekenkast nodig hebt, dan ga je die halen en daarna ga je weer weg. Maar maak er geen uitje van. Ga er met verstand mee om.”

De druk op de ziekenhuizen neemt gelukkig wat af, maar het zou onverstandig zijn om die ruimte meteen weer te verbrassen, waarschuwt Rutte. Mensen die de sluiting van de restaurants zouden willen omzeilen door een hotelkamer en een tafeltje in het hotelrestaurant te boeken, noemt de premier „asociaal”.

Maar het kabinet past ervoor iedere maas te dichten. „Dan zijn we een kinderspeelplaats aan het runnen.” Ook waar het gaat om het openbaar vervoer, dat in principe alleen beschikbaar is voor mensen met vitale beroepen, hoopt Rutte dat mensen hun verstand gebruiken en dat handhaving niet nodig is.