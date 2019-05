Rutte terughoudend over verdeling EU-posten

Premier Mark Rutte wil voorlopig weinig kwijt over welke Nederlanders in beeld zijn voor Europese topfuncties. „Ik kan nu geen namen noemen omdat ik daarmee de kansen van Nederlanders die in aanmerking zouden komen voor goede functies niet zou bevorderen”, zei hij donderdag bij aankomst op de EU-top in het Roemeense Sibiu op de vraag of hij wil dat Frans Timmermans de komende vijf jaar de Europese Commissie gaat leiden.

Ook moet er later dit jaar een opvolger komen voor EU-president Tusk, buitenlandchef Mogherini en ECB-president Draghi. „De inzet is dat er goede Nederlanders op goede posities komen om de Nederlandse belangen goed te kunnen vertegenwoordigen”, aldus Rutte. Ongetwijfeld zal er vandaag hier en daar achter de schermen wel een gesprekje zijn. Maar wie welke baan krijgt is voor na de verkiezingen en ook dan kan ik er pas iets over zeggen als het rond is.’’

De verkiezingen voor het Europees Parlement vinden plaats van 23 tot 26 mei. Het parlement staat erop dat een topkandidaat van een grote politieke familie de Europese Commissie gaat leiden. Timmermans is dat voor de sociaaldemocraten en de Duitser Manfred Weber voor de christendemocraten. Rutte vindt dit systeem van ‘Spitzenkandidaten’ „om allerlei redenen” niet goed, maar sommige collega’s staan er volgens hem wel achter.

De EU-regeringsleiders zetten in Roemenië de agenda voor de komende vijf jaar in de grondverf. „Daar gaan we verder over praten op 28 mei na de verkiezingen”, aldus Rutte. Op een top in juni moet vervolgens de Europese agenda met een paar belangrijke onderwerpen worden vastgesteld, zei hij. Voor Nederland is dat een Europa dat sterk is op het terrein van de markt, banen, klimaat en indamming van migratie, besloot de premier.