Rutte: suggesties over zorgsalarissen zijn ‘populistisch’

„Ik vind het echt populistisch.” Zo beoordeelt premier Mark Rutte de „suggestie” dat zorgpersoneel er de komende tijd niet financieel op vooruitgaat. De salarissen in de zorg gaan er juist op vooruit, aldus de premier op kritiek vanuit de oppositie.

De oppositiepartijen hameren op een beloning voor zorgmedewerkers op de lange termijn. Zorgpersoneel kan later dit jaar op een eenmalige bonus van 1000 euro netto rekenen. Volgens de volledige oppositie moet er ook structureel meer bij komen, en moet het kabinet helpen de arbeidsomstandigheden te verbeteren. De Tweede Kamer steggelt al tijden over een voorstel hiertoe.

Dat is niet de taak van de regering, stelt het kabinet. Dat is aan de werknemers en werkgevers om in de collectieve arbeidsovereenkomsten vast te leggen. Bovendien zorgt het systeem in de zorg er al voor dat die lonen juist wel stijgen, aldus premier Rutte. De lonen gaan tussen de 3 en 5 procent omhoog. Dat komt ook omdat de zorgsalarissen zijn gelinkt aan salarissen in de private sector.

„Mevrouw Marijnissen wekt nu de indruk dat er in de zorg geen loonstijgingen zijn. Die zijn er wel”, aldus een ongeduldige Rutte in debat met de SP-leider. „Er komt fors geld bij.” Het is „populistisch en zo makkelijk” om te suggereren dat het zorgpersoneel er niets bij krijgt.

Daarnaast wijst Rutte op de ongekende recessie waar Nederland op afkoerst door het coronavirus. Als alleen zorgmedewerkers extra beloond worden, is dat weer oneerlijk tegenover politieagenten en onderwijzers. En voor extra loonsverhogingen in de publieke sector is nu eenmaal niet onbeperkt ruimte in de overheidsfinanciën. „Dit is straks keuzes maken in schaarste”, aldus de premier.