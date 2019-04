Rutte stoort zich aan ‘hijgerigheid’ nieuws

Premier Mark Rutte kan zich soms opwinden over de „hyperigheid en hijgerigheid van het nieuws”. Hij vindt het „na al die jaren” nog steeds verbazend „hoe het rellerige, het persoonlijke drama” de verslaggeving kan domineren. Rutte zei dat vrijdagavond bij het Genootschap van Hoofdredacteuren in Hotel Des Indes in Den Haag.

De premier stak de hand ook in eigen boezem. Hij erkende dat politici niet vrijuit gaan. „Uw waan van de dag is ook de onze. Ook politici hechten belang aan een krantenkop, een één-nul-ééntje, een trending tweet of een opening van het journaal. De meeste Kamervragen, zeker de mondelinge tijdens het dinsdagse vragenuur, hebben tegenwoordig een nieuwsbericht als aanleiding.”

Rutte noemde de verhouding tussen politiek en media er een van wederzijdse afhankelijkheid. „Het is een relatie van afstoten en aantrekken, van spanning en ontspanning. Een relatie waarin de een de ander uiteindelijk altijd nodig heeft en daar ook gebruik van maakt.”