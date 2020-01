Rutte: Stikstofprobleem samen oplossen

„We moeten het stikstofprobleem samen oplossen. We moeten kijken wat we samen kunnen doen.” Dat is volgens minister-president Mark Rutte het doel van een rondetafelgesprek met natuurclubs en boeren woensdagmiddag in Radio Kootwijk.

Rutte ging woensdag samen met landbouwminister Carola Schouten eerst op bezoek bij een boswachter op de Veluwe en bij een melkveehouder in dat gebied. „Die man is heel erg trots op zijn bedrijf en wil dat zo houden. Dat snap ik, maar er zijn ook andere belangen”, aldus de premier.

Tijdens het gesprek in het monumentale zendgebouw in Radio Kootwijk worden geen beslissingen genomen. Het is bedoeld om partijen die vaak tegenover elkaar staan in het stikstofdebat samen om tafel te brengen. Dat is nog niet eerder gebeurd.

Het Landbouw Collectief heeft afgezegd en Farmers Defence Force is niet uitgenodigd. „We zijn het al eens dat we het oneens zijn”, aldus Jeroen van Maanen van de boerenorganisatie. Onder meer Natuurmonumenten, boerenorganisatie LTO en Staatsbosbeheer zijn wel bij het gesprek.