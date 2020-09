Rutte steekt PvdA en GroenLinks de hand toe over huren

De marktkraam Rutte III was donderdag de hele dag open. Rutte verkocht de oppositie geregeld een nee, maar hij was ook toegeeflijk. Én er waren initiatieven van coalitie én oppositie samen.

Een van de meest in het oog springende initiatieven van de afgelopen dagen kwam van de VVD. Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff diende mede namens CDA, PVV en SGP een motie in over kernenergie. De partijen willen dat er een marktconsultatie komt om te kijken onder welke voorwaarden marktpartijen bereid zijn te investeren in kerncentrales in Nederland. In de motie wordt verder om een onderzoek gevraagd naar welke publieke ondersteuning daarvoor nodig is, en te verkennen in welke regio’s belangstelling is voor het realiseren een kerncentrale. Verder valt in de motie te lezen dat „er diverse vormen denkbaar zijn waarin de overheid investeringen in kerncentrales kan ondersteunen.”

Coalitiepartijen D66 en Christen-Unie stemden tegen de motie. Door de steun van FVD en de Kamerleden Krol en Van Haga haalde die het desondanks, met een krappe meerderheid van 78 zetels.

Precies dezelfde meerderheid stemde voor een SGP-motie over „een zorgelijke oververtegenwoordiging” van mensen met een niet-westerse migratieachtergrond in de criminaliteitscijfers. De motie vraagt de regering dit probleem te onderkennen, te onderzoeken, en „een gerichte aanpak te ontwikkelen” om zowel de criminaliteit bij deze groepen als in zijn totaliteit terug te dringen.

De SGP boekte nog een succes: alle vier de coalitiepartijen en FVD steunden een motie waarin het kabinet gevraagd wordt binnen drie maanden met een perspectiefnota te komen waarin het aangeeft hoe de omvang van de staatsschuld als percentage van het bruto binnenlands product (bbp) in de toekomst weer teruggebracht wordt tot maximaal 60 procent. Vanwege de coronacrisis geldt deze norm tijdelijk niet.

CU-leider Gert-Jan Segers diende mede namens GroenLinks een motie in over isolatie, die steun kreeg van een grote meerderheid. In de motie wordt de regering gevraagd een nationaal isolatieprogramma te ontwerpen, dat „laagdrempelig toegankelijk” is en waarbij de overheid proactief optreedt en mensen ontzorgt.

De Tweede Kamer heeft al geregeld aangedrongen op coulance voor mensen die kampen met hardnekkige schulden. Donderdag gaf D66-leider Jetten deze discussie een verdere impuls met een nieuw voorstel: deze burgers moeten sneller, namelijk binnen een half jaar, toegang krijgen tot de schuldsaneringsregeling en in plaats van drie jaar zou zo’n traject nog maximaal anderhalf jaar moeten duren. Zijn voorstel werd met algemene stemmen aangenomen.

SP en CDA agendeerden donderdag het probleem van de stagnerende bouw van kleinschalige woonzorgvoorzieningen voor ouderen. Zij willen dat de regering het voortouw gaat nemen bij het verder aanjagen daarvan. Dit voorstel kon rekenen op een meerderheid.

Vervolgoverleg

Na lang aandringen is minister Ollongren bereid de huren in de vrije sector aan banden te leggen. Ze mogen meestijgen met de inflatie, plus 2,5 procent maximaal en dat voor een periode van drie jaar. De PvdA wil dat percentage omlaag brengen van 2,5 naar 1. Omdat het kabinet in de Eerste Kamer de steun van de PvdA wel eens nodig zou kunnen hebben voor de woonbegroting wil Rutte daarover dooronderhandelen. „Het kabinet wil hier echt op bewegen”, zei hij donderdag. Om diezelfde reden honoreerde hij ook een tweede huurwens van GroenLinks, PvdA en SP: bij de behandeling van het belastingplan doorpraten over het verder verlagen van de verhuurderheffing voor woningcorporaties, zodat die meer geld overhouden voor het bouwen van nieuwe huizen.

PvdA-leider Asscher wil dat bedrijven die gebruik maken van het derde corona-noodsteunpakket hun werknemers de garantie kunnen geven dat ze werk blijven houden, desnoods elders. Dat ging Rutte donderdag een stap te ver, hij stelde een „inspanningsverplichting” voor. Ook deze gesprekken worden voortgezet, met als inzet: „een aan garantie grenzende inspanningsverplichting”, aldus Rutte.

Voortgaande strijd

Een cadeautje voor het bedrijfsleven, smaalt de oppositie. Nee, een broodnodige investeringsmaatregel, zegt Rutte. Ook donderdag kruisten beide partijen de degens over de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK) die het kabinet heeft voorgesteld. Pogingen om de investeringsaftrek van tafel te krijgen, strandden echter op een ‘nee’ van Rutte’, het kabinet wil het voorstel op z’n minst kunnen verdedigen in een apart debat.

Een structurele salarisverhoging voor zorgwerkers vanaf 2021; het blijft een eis van de gezamenlijke oppositie. Rutte herhaalde donderdag dat het kabinet wil wachten op de aanbevelingen van een speciale SER-commissie. Kortom, een nieuwe patstelling en dinsdag de zoveelste hoofdelijke stemmingen.