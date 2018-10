Rutte: stappen tegen Rusland niet uitgesloten

Het is niet uitgesloten dat er maatregelen tegen Rusland worden getroffen naar aanleiding van de verijdelde cyberaanval tegen de Organisatie voor het Verbod op Chemische Wapens in Den Haag. Daarover moet wel eerst worden overlegd met bondgenoten, zei premier Mark Rutte donderdag.

Minister van Defensie Ank Bijleveld en Onno Eichelsheim, de baas van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst, vertelden eerder op de dag gedetailleerd over het optreden van de MIVD.

Volgens Rutte is het openbaar maken van zoveel details over de operatie, op zich al een strafmaatregel. „We doen het ook om het vermogen van de Russen om in de toekomst zulke operaties te doen, te verzwakken. In ieder geval, dat mogen we aannemen.”

De operatie was het resultaat van samenwerking met onder andere de Britse regering.

„Bedankt Nederland”

Het OPCW heeft Nederland donderdagavond bedankt voor het stoppen van Russische hackers die in het computersysteem wilden inbreken.

De OPCW ziet sinds begin dit jaar meer activiteiten op het internet tegen de organisatie en neemt de veiligheid van haar netwerken serieus. In april heeft de MIVD een operatie van de Russische collega’s van de GROe gericht tegen de OPCW gestopt, maakte het ministerie van Defensie donderdag bekend. De Russen zouden onder meer het wifi-netwerk van de OPCW hebben willen binnendringen.