Rutte spreekt geen voorkeur voor coalitie uit

VVD-leider Mark Rutte wilde maandag na een gesprek met informateur Edith Schippers geen voorkeur uitspreken voor een coalitie met ChristenUnie, SP of PvdA. Hij wil een „vierpartijenkabinet met een stabiele meerderheid in beide Kamers”.

Schippers gaf vrijdag de partijen even vrij om na te denken over mogelijke varianten voor een coalitie anders dan hun eerste voorkeur. Eind vorige week leek de formatie in een impasse te zitten.„We zullen vandaag moeten zien of de reflectie tot resultaten leidt”, aldus Rutte.

De informateur spreekt zeven fractieleiders maandag. Eerder mislukte een poging om een kabinet met het ‘motorblok’ VVD, CDA, D66 en GroenLinks te formeren. Daarna gaf D66 aan een combinatie met de ChristenUnie ‘onwenselijk’ te vinden, de SP wil niet met de VVD en de PvdA ziet na het verlies bij de verkiezingen geen rol in een nieuw kabinet voor zichzelf weggelegd.