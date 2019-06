Rutte schuift aan bij pensioenoverleg

Premier Mark Rutte is maandagavond aangeschoven bij het formele overleg over de hervorming van het pensioenstelsel. "Ik hoop dat we tot elkaar komen", zei minister Wouter Koolmees (Sociale Zaken) vooraf.

"We kijken wat het kabinet op tafel legt", verklaarde Han Busker van het FNV. Het kabinet heeft aangegeven de bonden deels tegemoet te willen komen. "Maar of het voldoende is weet ik niet", zei de vakbondsman.

Hans de Boer van de werkgeversorganisatie VNO-NCW zei dat "elk van de drie partijen veren moet laten". Hij durft nog niet te zeggen of de partijen eruit gaan komen. Rutte wilde weinig kwijt. "Hopen dat we weer een stap verder komen."

In november mislukte het overleg tussen kabinet, werkgevers en vakbonden over vernieuwing van het pensioenstelsel. De hervorming van de oudedagvoorziening is een van de belangrijkste opdrachten die het kabinet zich heeft gesteld.