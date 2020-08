Rutte schudt burgers op strenge toon wakker

Premier Mark Rutte sprak donderdag op stevige toon de samenleving toe. Hij wilde iedereen wakker schudden om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan.

Het coronavirus is bezig met een „gevaarlijke opmars”, zei premier Rutte tijdens een ingelaste persconferentie met minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid over de coronacrisis.

De laatste persconferentie van Rutte en De Jonge over het coronavirus vond plaats op 24 juni en iedereen dacht dat Nederland een relatief zorgeloze zomer tegemoet ging. Het kabinet besloot de meeste beperkingen die sinds dit voorjaar golden op te heffen, en riep burgers op om zich aan de basisregels te houden om verdere verspreiding te voorkomen.

Sinds enkele weken blijkt dat het aantal besmettingen snel oploopt. De afgelopen week kwamen er bijna 2600 nieuwe besmettingen bij, de week ervoor de helft. Donderdag kregen 601 burgers op een dag te horen dat ze besmet zijn.

Minder naleven

De oorzaak van het toenemend aantal besmettingen ligt in het minder naleven van de basisregels om verspreiding te voorkomen. Rutte riep alle burgers donderdag daarom zeer dringend op om die basisregels beter in acht te nemen. Zoals bekend zijn dat: 1,5 meter afstand houden, handen wassen, thuisblijven bij klachten en zoveel mogelijk thuiswerken. „Zorgwekkend in Nederland is dat de anderhalvemeterregel steeds minder goed wordt nageleefd, dat meer mensen niet thuisblijven als zij klachten hebben en dat minder mensen zich laten testen,” aldus Rutte.

De premier richtte zich ook speciaal tot de jongeren. Degenen die weten dat ze zich de afgelopen tijd niet aan de basisregels hebben gehouden, moeten wegblijven van ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid. „Als te veel van jullie de regels aan hun laars lappen, dan zitten we binnenkort allemaal weer binnen en ben je een gevaar voor je ouders, opa’s en oma’s en iedereen om je heen met een kwetsbare gezondheid. En je kunt er ook zelf goed ziek van worden. Corona is niet voorbij, het is geen grap en het is oerstom om net te doen alsof dat wel zo is.”

Alles is erop gericht om een tweede lockdown te voorkomen. Rutte: „Laten we er in vredesnaam voor zorgen dat we die tweede lockdown met elkaar voorkomen. En dat lukt alleen samen. Jong en oud. Gezond en kwetsbaar. Stad en dorp. Samen. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen.”

Ook minister De Jonge hamerde sterk op de eigen verantwoordelijkheid van burgers. „Het virus verspreidt zich niet, maar mensen verspreiden het virus”, aldus De Jonge.

Scherper

De toon van premier Rutte en van minister De Jonge was onmiskenbaar steviger en scherper dan in de vorige persconferenties. Ze hopen met hun waarschuwende toon de bevolking wakker te schudden en vrijwillige naleving van de gestelde basisregels te bevorderen.

Dat is lastig omdat velen het nut ervan minder inzien dan dit voorjaar. Toen zat de schrik er bij velen goed in. Nu komt het aan op volhouden. De persconferentie van Rutte en De Jonge was erop gericht om dat doel te bereiken.

Dictatuur

Rutte deed daarom een beroep op „het gezond verstand” van mensen. „We hebben geen dictatuur waarin ik de politie op straat stuur en voor elke voordeur zet. Dit is een volwassen land is, en we zijn hier solidair.”

De premier denkt dat zijn oproep ook effect heeft en hij heeft vertrouwen dat burgers ook wat doen met zijn oproep. „Ik denk dat nu mensen door die cijfers ook denken: Dit is echt wel een risico dat wel lopen met zijn allen. En dat helpt, is mijn overtuiging.”

Of dat echt zo is, zal over enkele weken moeten blijken uit de cijfers over het aantal besmettingen.