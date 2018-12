Rutte schrijft open brief aan Nederlanders

Premier Mark Rutte heeft een open brief geschreven aan alle Nederlanders. De brief is gepubliceerd op de website van de VVD en staat als advertentie in het AD.

De brief is de aftrap van de VVD-campagne voor de Provinciale Staten-verkiezing. Rutte schrijft „we mogen ons Nederland nooit als vanzelfsprekend zien. In de snel veranderende, onstabiele wereld waarin we leven is er maar een klein vonkje nodig.”

De premier verwijst onder meer naar de brexit in Groot-Brittannië. „Daar hebben politici en de inwoners vergeten wat ze samen bereikt hadden. Nu zitten ze in chaos.”

Rutte schrijft verder dat er een groep mensen is die „alleen met zichzelf bezig zijn.” „Het is makkelijk om verschillen uit te vergroten tot harde tegenstellingen.” Maar volgens Rutte moeten we Nederland juist beschermen door compromissen te sluiten.