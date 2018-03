Rutte: schrappen staalheffing EU nog onzeker

Premier Mark Rutte wil niet speculeren op de uitkomst van de Europese pogingen om een handelsoorlog over staal met de Verenigde Staten te voorkomen. EU-commissaris Cecilia Malmström (Handel) zei donderdagmorgen na terugkeer uit Washington de hoop te hebben dat de EU een uitzondering wordt verleend op aangekondigde importheffingen op staal en aluminium. „Wat ik weet is dat de zaken nog onzeker zijn.’

,,Er wordt onderhandeld en alles is gericht op het de-escaleren van de zaak”, aldus Rutte bij aankomst voor een EU-top in Brussel. Als het niet lukt is de EU voorbereid om stappen te zetten, aldus de premier. Hij noemde de gevolgen van eventuele Amerikaanse importheffingen voor Nederland „slecht nieuws”. „We hebben een van de modernste staalindustrieën van de wereld, onder meer in IJmuiden, daar mogen we erg trots op zijn.”

Malmström sprak in Washington namens de EU met de Amerikaanse handelsminister Wilbur Ross. Die heeft toegezegd met president Donald Trump te zullen overleggen over een uitzonderingspositie voor de EU.