Rutte: School mag beslist niet vragen homoseksualiteit af te wijzen

„Als anno 2020 op scholen de indruk zou worden gewekt dat het mensen vrij staat om afwijzend te staan tegenover homoseksualiteit, dan zou dat voor mij onacceptabel zijn.”

Dat zei premier Rutte donderdag in een Kamerdebat over de vrijheid van meningsuiting. De minister-president gaf antwoord op vragen van SGP-Kamerlid Van der Staaij.

Als scholen via identiteitsverklaringen artikel 23 gebruiken om van ouders te vragen dat zij afwijzend staan tegenover homoseksualiteit, „dan ben ik de eerste om de wet te gaan aanpassen, want dat is onbestaanbaar”, zei Rutte.

Video

Van der Staaij: „Ik ken zulke verklaringen niet. Ik ken wel identiteitsdocumenten waarin het woord homoseksualiteit niet eens wordt genoemd. En ik ken ook mensen die heel boos worden over de bewering dat er antihomoverklaringen zouden zijn. Ik vind het prima als er in de politiek gesproken wordt over een veilig klimaat op scholen, maar ik vraag van het kabinet wel om wel recht te doen aan de scholen die dit betreft.”

Rutte merkte overigens op dat, volgens hem, eerst nog uitgezocht moet worden wat precies in de identiteitsverklaringen staat. Van der Staaij repliceerde dat die gewoon openbaar zijn en via internet prima te vinden.