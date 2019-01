Rutte: Rillingen over rug door ‘Nashville’

,,Bij mij liepen de rillingen over mijn rug toen ik de Nashvilleverklaring las”, zei premier Rutte vrijdagmiddag op zijn wekelijkse persconferentie.

„Ik ben zelf gelovig en dit is niet het soort Nederland waar ik me bij thuisvoel. Ik vind deze verklaring verschrikkelijk”, aldus Rutte, toen hij hierover door journalisten werd bevraagd. De minister-president had zich nog niet eerder over het document, over de Nederlandse vertaling ervan of over de ophef die hierover deze week ontstond, uitgelaten.

Voor de samenwerking met SGP-leider Van der Staaij, die deze week bij herhaling uitlegde zich te kunnen vinden in „de strekking” van de Nashvilleverklaring, heeft de affaire niet direct gevolgen, zo viel uit de woorden van Rutte af te leiden. „Kijk, je werkt in de politiek natuurlijk met allerlei mensen samen. Mensen ook met wie je het over veel dingen oneens bent.”

Volgens de premier is de ophef die ontstond „wel een beetje een Haagse probleem”. „Laten we er eerst als samenleving maar eens iets van vinden”, zei de minister-president, die aan het thema ‘Nashville’ slechts anderhalve minuut van zijn persconferentie besteedde.