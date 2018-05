Rutte: relatie met Sint Maarten is nu beter

De komst van de interim-regering op Sint Maarten heeft de betrekkingen tussen Nederland en het eiland goed gedaan. „De relatie met Sint Maarten is nu beter”, aldus premier Mark Rutte die het eiland bezoekt om te zien hoe het staat met de wederopbouw na orkaan Irma.

Dat Leona Marlin-Romeo, die de interim-regering leidt, vermoedelijk ook de baas wordt van de nieuwe regering is goed voor de continuïteit, aldus Rutte in een telefonisch gesprek. Onder de vorige premier William Marlin was de relatie met Den Haag heel moeizaam waardoor de wederopbouw na de storm vertraging opliep.

Er moet nu gezorgd worden voor een „gezonde bestuurscultuur” op Sint Maarten. Daarbij zal er volgens Rutte op worden toegezien dat er een goede screening van de nieuwe kabinetsploeg komt om te voorkomen dat corrupte personen minister worden.

Het eiland kampt al jaren met corruptie. Nederland stopt een half miljard euro (twee keer de begroting van het eiland) in de wederopbouw van Sint Maarten. De voorwaarden die hieraan werden gesteld, zoals toezicht op de uitgaven door een zogenoemde integriteitskamer, vielen verkeerd bij toenmalig premier Marlin. Het gevolg was dat het geld maanden later kwam.

Rutte en staatssecretaris Raymond Knops (Koninkrijksrelaties) waren zondag op St. Eustatius en Saba. De schade door de storm was daar veel minder. „Sint Maarten is een ander verhaal”, aldus Rutte. Dit eiland werd vorig jaar september het hardst getroffen door orkaan Irma. Op Sint Maarten moet nog „veel gebeuren”.

Eind deze maand begint het orkaanseizoen weer. Naar verluidt is een kwart van de huizen nog onvoldoende opgeknapt. „Er is geen garantie dat voor het stormseizoen alles op orde is.” Wel zou er voldoende schuilruimte zijn voor mensen als het eiland opnieuw door een orkaan wordt getroffen.

Op St. Eustatius werd in februari het eilandbestuur opzijgezet door Den Haag. Dat gebeurde omdat het bestuur zijn taak zou verwaarlozen. St. Eustatius zal dit jaar nog worden bestuurd door regeringscommissaris Mike Franco en diens plaatsvervanger Mervyn Stegers. Aan het eind van het jaar zal worden bezien of er volgend jaar verkiezingen kunnen plaatsvinden, aldus de premier. Volgens hem is er „veel steun is onder de bevolking voor wat Franco en zijn plaatvervanger doen”.