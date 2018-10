Rutte: Rechtsstaat niet in gevaar

Met zo’n 60.000 politiemensen, alsmede de velen die werken bij de krijgsmacht, het OM en de rechterlijke macht, houden we in Nederland „de rechtsstaat goed overeind”, zei premier Rutte dinsdag tijdens de Algemene Politieke Beschouwingen (APB) in de Senaat.

Rutte reageerde op de inbreng van CU-fractievoorzitter Kuiper, die zijn laatste APB deed, aangezien hij volgend jaar uit de Eerste Kamer vertrekt. Kuiper had zorgen geuit over de handhaving van regels in ons land, alsook over het preventiebeleid ten aanzien van verslavingen. „Op de Erasmus Universiteit gebruikt de helft van alle studenten drugs, vooral synthetische. Wat betekenen dan vrome woorden over preventie op het gebied van alcohol en roken als we dit laten gebeuren?” zo hield hij het kabinet voor.

Terugblikkend op elf jaar senatorschap zei Kuiper: „Ik heb hier willen staan als vertegenwoordiger van een partij die ervan overtuigd is dat vitale waarden van onze democratie gevoed worden door het christendom.”

SGP-senator Schalk wilde van Rutte weten of ontwikkelingen en gebeurtenissen die het achterliggende jaar plaatsvonden op het terrein van euthanasie bij het kabinet misschien „een schrikreactie” teweeg hadden gebracht. Schalk doelde onder meer op de onrust die begin die jaar ontstond toe bleek dat een dodelijk poeder voor euthanasie via internet besteld kon worden.

Rutte noemde dit een „ontzettend emotioneel en teer onderwerp” dat bij het kabinet „natuurlijk tot reflecties” had geleid. „Die reflecties waren echter niet zodanig dat wij zeggen: we gaan de bestaande euthanasiewetgeving daarop aanpassen.”

Schalk sloot aan bij het motto van dit kabinet, ”Vertrouwen in de toekomst”, door te wijzen op een tekst uit de Vulgata op de fontein op het Binnenhof: „U bent mijn enige hoop, Heer, mijn God, van jongs af vertrouw ik op U. Al vanaf mijn geboorte steun ik op U, al in de moederschoot was U het die mij droeg.” De SGP’er: „Dat vertrouwen gunnen wij het kabinet.”