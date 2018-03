Rutte: race inlichtingenwet razend spannend

„Razend spannend”. Zo omschrijft premier Mark Rutte de nek-aan-nekrace bij de inlichtingenwet. Volgens een exitpoll stemde in het raadgevende referendum 49 procent voor en 48 procent tegen de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten (Wiv).

„Als het ‘voor’ wordt veranderen we niks en als het ‘tegen’ is gaan we heroverwegen zoals in de wet staat”, zei hij tegen de NOS. Voor de exitpoll geldt een foutmarge van 5 procent, waardoor de uitslag nog heel onzeker is.

Met de Wiv krijgen de inlichtingendiensten ruimere toegang tot digitale informatie via de kabel. Tegenstanders vrezen een aantasting van de privacy.