Rutte: pragmatische relatie met China

Nederland heeft een „open en pragmatische relatie” met China. Dat liet premier Mark Rutte dinsdag weten na een ontmoeting met de Chinese president Xi Jinping. Rutte is op handelsmissie in de tweede economie van de wereld.

Het gesprek ging over vrijhandel, multilaterale samenwerking, duurzaamheid en infrastructuur. Ook de mensenrechten kwamen aan de orde. De ontmoeting vond plaats op het Boao Forum voor Azië op het Zuid-Chinese eiland Hainan.

Rutte pleitte in een toespraak tot het Forum voor vrijhandel. „Protectionisme staat vooruitgang in de weg.” Als handel vrij en eerlijk is, profiteert volgens hem iedereen ervan. Er dreigt een handelsoorlog tussen China en de Verenigde Staten. Washington heeft een reeks Chinese producten een importheffing opgelegd.

De ligging van een land speelt steeds minder een rol, zei hij. „In de nieuwe digitale economie worden grenzen steeds minder belangrijk. Bedrijven kunnen kiezen waarvandaan ze handel willen drijven en kennis verspreidt zich eenvoudig. Handelsbarrières passen niet echt in deze tijd.”

China investeert flink in projecten om nieuwe handelswegen te ontsluiten tussen Azië, Europa en Afrika. Over deze zogenoemde Nieuwe Zijderoutes bleef Rutte vrij vaag in zijn toespraak. Hij zei dat binnen de EU het beste kan worden gekeken hoe hiermee om te gaan.

Rutte is met een zware kabinetsdelegatie in China. Ministers Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel), Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Bruno Bruins (Medische Zorg) en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) zijn mee, net als vertegenwoordigers van zo’n 165 bedrijven.