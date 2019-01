Rutte: pittig maar goed coalitieoverleg

De opgelopen spanningen tussen de coalitiepartijen over het klimaatbeleid zijn uitgemond in een „pittig” gesprek, zegt premier Mark Rutte. Maar het overleg is volgens hem goed verlopen. Hij weigert in te gaan op de uitlatingen van zijn tweede man Klaas Dijkhoff, die zaterdag uithaalde naar voorman Rob Jetten van coalitiepartner D66.

Jetten en zijn ChristenUnie-collega Gert-Jan Segers kondigden al op voorhand een „stevig gesprek” aan met coalitiepartners. De beide fractievoorzitters belden in het weekeinde ook al met hun VVD-collega Dijkhoff, nadat die de verhoudingen in de broze regeringscoalitie onder druk had gezet.

Dijkhoff zei in De Telegraaf het concept-klimaatakkoord dat vorige maand werd gepresenteerd niet zomaar over te willen nemen. Hij verbond aan de kwestie het lot van de coalitie. D66 en CU deden daarop prompt hetzelfde.

De leiders van CDA, D66 en ChristenUnie spraken zich na afloop niet uit over het coalitieoverleg. Het bleef onduidelijk of de sussende woorden van de minister-president, die vooraf verzekerde dat zijn coalitiepartners „toch niet van marsepein” zijn, de gemoederen hebben bedaard.

Segers benadrukte zaterdag dat het klimaatakkoord deel uitmaakt van het regeerakkoord. „Het is een hele nuchtere constatering. Als we geen klimaatakkoord hebben, hebben we geen kabinet.” Ook Jetten, die door Dijkhoff dit weekend een ‘drammer’ werd genoemd, wees naar het regeerakkoord. „Ik heb zelf de voorpagina van De Telegraaf vooral gezien als de aftrap van de VVD-campagne met stoere taal”, aldus de D66-leider.

Jettens partijgenoot Kajsa Ollongren wilde over Dijkhoffs uithaal wel kwijt dat „ik niet van dat soort woorden houd”. De vicepremier zelf „zou ze niet gebruiken”. Maar Jetten had „er niet heel lang wakker van gelegen”.

CDA-leider Sybrand Buma was dit weekend de enige die niet direct dreigende taal uitsloeg in reactie op Dijkhoffs uitspraken. Inhoudelijk is hij het op een aantal punten wel eens met zijn VVD-collega. Hij loste afgelopen zomer al een soortgelijk schot voor de boeg.