Rutte: Overweeg meer lokale macht over politie

Er moet „serieus” gekeken worden hoe de lokale autoriteiten meer zeggenschap kunnen krijgen over de politie „zonder het idee van de Nationale Politie los te laten”. Dat zei VVD-voorman Mark Rutte tijdens een lijsttrekkersdebat vrijdag op NPO Radio 1.

Volgens Rutte is recentelijk al besloten dat er meer maatwerk mogelijk moet worden met de politie-inzet op gemeentelijk niveau. Maar binnenkort wordt de politiewet geëvalueerd en dan zal hiernaar gekeken moeten worden. „Het is goed hier naar te kijken.”

Hij kreeg bijval van GroenLinks-leider Jesse Klaver. Volgens hem heeft de burgemeester bij incidenten te weinig middelen in handen. Dat komt naar zijn mening omdat het te centraal geregeld is, maar ook omdat er te weinig agenten zijn.

Er is in 2013 één landelijk politiekorps gekomen. Bij de vorming gingen de 26 regiokorpsen op in de tien regionale eenheden. Er waren vanaf het begin veel problemen met de reorganisatie. Die werd ook veel duurder dan gepland.

Aan het radiodebat in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart deden elf partijleiders mee. Ze debatteerden over verschillende stellingen. Alleen de leiders van PVV en Forum voor Democratie deden niet mee.

Alexander Pechtold (D66) en Tunahan Kuzu (DENK) vlogen elkaar in de haren over de integratie. Klaver probeerde Rutte tevergeefs over te halen om zich te keren tegen de verplichting voor gemeenten om hun gezondheidszorg aan te besteden.