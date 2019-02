Rutte overtuigt klimaatspijbelaars nog niet

De jongeren van Youth for Climate zijn nog lang niet klaar met actievoeren voor een voortvarender klimaatbeleid. Maar na een gesprek met premier Mark Rutte en klimaatminister Eric Wiebes zeiden zij wel te begrijpen dat het kabinet pas knopen kan doorhakken als de klimaatplannen die het heeft laten opstellen, zijn doorgerekend.

Dat betekent niet dat de klimaatspijbelaars, die vorige week een grote demonstratie op touw zetten op het Malieveld in Den Haag, zich door de bewindslieden hebben laten inpalmen. „Wat we wilden bereiken is dat we vertrouwen krijgen in de politiek, en dat hebben we nu zeker nog niet”, aldus scholiere Caya. „Daarvoor moeten ze eerst actie ondernemen.”

Als de doorrekeningen van het klimaatakkoord door economen en klimaatwetenschappers klaar zijn, mogen de klimaatspijbelaars terugkomen voor een nieuw gesprek met Wiebes, en mogelijk ook Rutte. In de tussentijd gaan zij proberen ook jongeren in andere Europese landen op de been te krijgen tegen klimaatverandering.

Rutte zelf sprak van een „pittig” gesprek. De jongeren waren volgens hem „kritisch en boos” omdat Nederland eerdere klimaatdoelen niet heeft gehaald. „Daar hebben ze natuurlijk ook gelijk in”, zei de premier. Minister Wiebes zei dat de belofte van de scholieren om met het kabinet te wachten op de doorrekeningen „niet helemaal van harte” ging. „Het liefst zouden ze vanavond nog aan de gang gaan.”

De scholieren waren eerder al even te gast bij fractievoorzitter Rob Jetten van regeringspartij D66, die zelf ook graag vaart zou zetten achter het klimaatbeleid. Hij gaf ze alvast een tip mee voor tijdens het gesprek met Rutte. „Trap er niet in als hij heel joviaal en enthousiast gaat doen. Echt even stevig doorvragen wat de premier nu echt gaat doen aan het klimaat.”