Rutte overlegt met EU-president Tusk

Premier Mark Rutte overlegt vrijdagmorgen met EU-president Donald Tusk op het Catshuis. Het is ter voorbereiding van de tweedaagse Europese top van eind volgende week. De Britse uittreding uit de Europese Unie zal daarbij centraal staan.

Het Britse Lagerhuis stemde donderdagavond voor uitstel van de brexit. Die staat gepland voor 29 maart. Er zou een kort uitstel moeten komen als het Brits parlement uiterlijk 20 maart een brexitdeal goedkeurt. Lukt dat niet, dan zou er een langer uitstel moeten komen. Tusk wil de regeringsleiders van de EU-landen tijdens de komende top oproepen open te staan voor een lang uitstel.

Rutte zei eerst duidelijk te willen weten wat de Britse regering wil voordat er gesproken kan worden over een uitstel. Hij voert de druk op Londen op. „Wat heeft het voor zin om nog maanden door te blijven jengelen met elkaar terwijl je nu al twee jaar in dit cirkeltje ronddraait”, reageerde hij nadat het Lagerhuis voor uitstel had gestemd.

Eerder zei minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) dat Nederland „welwillend” tegenover een uitstel staat. De Britse regering moet dan wel met een „fatsoenlijke toelichting” komen, zei hij in de Tweede Kamer. Hoe uitgebreid die toelichting moet zijn, is afhankelijk van de lengte van het uitstel.