Rutte over topfuncties EU: Ik hoop dat tijd zijn werk doet

Premier Mark Rutte hoopt dat „de tijd zijn werk doet” en de onderhandelingen over de verdeling van topfuncties in de EU na hervatting dinsdagmorgen om 11.00 uur resultaat opleveren. „Het gaat niet heel snel, maar het is ook ongelooflijk ingewikkeld”, aldus de premier na een avond, nacht en ochtend van beraadslagingen van de 28 EU-leiders.

Maandag rond 11.00 dacht Rutte na overleg in allerlei kleine groepjes naar eigen zeggen dat de puzzel rond de opvolging van de voorzitter van de Europese Commissie en het pakketje andere topbanen was opgelost. Hij wilde geen namen noemen maar die van Frans Timmermans blijft volgens verschillende bronnen centraal. „Toen kwamen we in een grotere groep en dacht ik: o nee,” vertelde Rutte, die na bijna een etmaal doorhalen eerst „een dutje” zei te gaan doen en daarna verwacht veel telefonisch overleg te hebben met zijn Europese collega’s.

Er zijn volgens diplomaten tien landen, waaronder veel Oost-Europese, maar ook Ierland en Italië, die Timmermans om verschillende redenen als commissievoorzitter niet zien zitten. De kandidaat-commissievoorzitter heeft de steun nodig van minimaal 21 lidstaten, die samen 65 procent van de Europese bevolking moeten vertegenwoordigen. Ook moet het Europees Parlement instemmen.

Volgens Rutte is een van de problemen dat er verdeeldheid is tussen EU-leiders van de grootste politieke Europese familie, de in de Europese Volkspartij verenigde christendemocraten, over de sociaaldemocraat Timmermans als voorzitter. Maar hij wou ze niet de schuld geven van het mislukken van de onderhandelingen tot nu toe. „Dan ben ik ook een 28e deel schuldig”.