Rutte: opmars virus maakt quarantaineplicht toch noodzakelijk

Dat het kabinet deze week een quarantaineplicht wil invoeren, terwijl dat vorige week nog onnodig werd geacht, is een kwestie van „voortschrijdend inzicht”. De snellere opmars van het nieuwe coronavirus maakte het „noodzakelijk om toch echt een stap verder te gaan”, aldus premier Mark Rutte tijdens het eerste coronadebat in de Tweede Kamer sinds eind juni.

Zorgminister Hugo de Jonge kondigde dinsdag een forse aanscherping van de coronamaatregelen aan. Wie in nauw contact is geweest met een besmet persoon, moet verplicht in quarantaine. Weigeraars riskeren straf. Tot dusver gold slechts een dringend advies om in thuisquarantaine te gaan.

De Jonge en Rutte hadden nog geen week geleden tijdens een persconferentie bezworen dat het niet nodig zou zijn „de sterke arm” in te zetten om mensen te dwingen thuis te blijven. Het zou voldoende zijn om de GGD’en het dringende advies tot quarantaine nog eens extra onder de aandacht te laten brengen.

De ommezwaai kwam Rutte tijdens het debat op felle kritiek te staan. Oppositiekopstukken Lodewijk Asscher (PvdA) en Geert Wilders (PVV) wilden van hem horen wat er de afgelopen dagen veranderd is. De premier wees met name op het aantal besmettingen, dat de afgelopen week fors verder is opgelopen. „Dingen gaan niet altijd zoals je dacht dat ze zouden gaan”, erkende de premier.

Ook het gebrek aan capaciteit voor bron- en contactonderzoek waar de GGD’en in Amsterdam en Rotterdam vrijdag voor waarschuwden, is een tegenvaller voor het kabinet. Daarmee is volgens Rutte „een vervelend feit ontstaan”. Hij sprak tegen dat de quarantaineverplichting uit de hoge hoed is getoverd om de aandacht daarvan af te leiden. Het besluit is ook niet van de ene dag op de andere tot stand gekomen, zei hij.