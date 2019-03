Rutte opgelucht over uitstel brexit

Premier Mark Rutte hoopt dat het Britse parlement volgende week alsnog kan instemmen met de brexitdeal nu de EU-leiders de Britse premier Theresa May uitstel van de deadline hebben gegeven. Na urenlang overleg in Brussel zei hij dat er „gelukkig uiteindelijk resultaat” was. „Het is voor Nederland heel belangrijk dat er geen chaotische, ongecontroleerde brexit komt. Want hoe goed je ook bent voorbereid, er gaan altijd dingen mis.”

Volgens Rutte heeft May „duidelijk kunnen maken” wat het doel was van haar verzoek om de deadline van de brexit van 29 maart uit te stellen. Dat was een eis van de EU-leiders, omdat ze niet aan het lijntje gehouden willen worden. „Ze gaat het terugtrekkingsakkoord voor de derde keer voorleggen en als het parlement instemt dan hebben ze tijd nodig om alles te implementeren. Dan gaan de Britten op 22 mei op een ordelijke manier weg uit de EU.”

„Als het parlement nee zegt, dan stemmen we in met een korte verlenging tot 12 april”, aldus Rutte. „Uiterlijk dan moeten ze ons laten weten hoe ze verder willen.” Mochten ze langer uitstel vragen, dan moet het Verenigd Koninkrijk Europese verkiezingen organiseren.