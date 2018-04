Rutte op zakenreis in China

Met een flinke kabinetsdelegatie en 250 vertegenwoordigers van zo’n 165 bedrijven begint premier Mark Rutte zondag aan een grote economische missie in China. Het wordt zijn derde en tot dusver grootste handelsmissie naar dat land.

Rutte doet vier steden aan. Hij begint met twee dagen Hongkong. Op een economische conferentie in Hainan heeft hij vervolgens een gesprek met president Xi Jingping. Daarna is hij in Guangzhou. Hij eindigt in Peking waar hij een ontmoeting heeft met premier Li Keqiang.

„Het moment voor de missie is perfect”, zei voorzitter Hans de Boer van VNO-NCW, de lobbyorganisatie voor het bedrijfsleven, deze week. Het bezoek vindt plaats op een moment dat het handelsconflict tussen China en de Verenigde Staten oploopt.

China is de tweede economie van de wereld, na de VS. Aan de handelsmissie, die tot en met vrijdag duurt, nemen bedrijven deel uit de logistiek, e-commerce, land- en tuinbouw, gezondheidszorg, afvalverwerking en duurzame mobiliteit.

Behalve de premier reizen ook ministers Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel), Carola Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) en Bruno Bruins (Medische Zorg) mee, evenals staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat).