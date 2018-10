Rutte ontvangt Duitse bondskanselier Merkel

Premier Mark Rutte ontvangt woensdag de Duitse bondskanselier Angela Merkel in het Torentje. In aanloop naar de bijeenkomst van EU-regeringsleiders die een week later wordt gehouden, bespreken zij onder meer de stand van zaken in de brexitonderhandelingen met het Verenigd Koninkrijk.

Hoewel de Britten over minder dan een halfjaar de EU verlaten, is er nog altijd geen akkoord over de voorwaarden waaronder dat gebeurt. De onderhandelingen daarover verlopen erg stroef. Andere onderwerpen die Rutte en Merkel aan zullen snijden zijn migratie en de toekomst van de eurozone.