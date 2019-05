Rutte onder vuur om klimaatdoorrekening

De oppositie in de Tweede Kamer wil minister-president Mark Rutte snel aan de tand voelen over zijn bemoeienis met de publicatie van de eerste doorrekening van het klimaatakkoord, vorig jaar september. De premier drong aan op openbaarmaking na Prinsjesdag, omdat hij het onderwerp niet op zijn bordje wilde krijgen bij de Algemene Politieke Beschouwingen, blijkt uit documenten die Nieuwsuur heeft opgevraagd.

"Het is vrij bizar dat de minister-president informatie achterhoudt over de cijfers van het voorlopige klimaatakkoord", vindt fractieleider Jesse Klaver van GroenLinks. "Het is niet aan Mark Rutte om te bepalen of deze cijfers belangrijk zijn. Dat is aan Nederland." Klaver wil snel een debat met de premier.

"Onacceptabel", zegt FVD-leider Thierry Baudet. "Informatie tegenhouden om op Prinsjesdag een politieke rel in de Tweede Kamer te omzeilen kan écht niet in een parlementaire democratie." Ook hij dringt aan op een snel debat en dreigt nu al met een motie van wantrouwen. "Schandelijke sjoemelaars. We worden keihard bedrogen door Rutte en zijn bende", aldus PVV-voorman Geert Wilders.