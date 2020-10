Het is volgens premier Mark Rutte nog te vroeg om conclusies te trekken over de effecten van de gedeeltelijke lockdown. Pas later in de week zal meer duidelijkheid komen over de gevolgen van onder meer sluiting van de horeca.

Maar het beeld is „niet ongunstig”, aldus de premier. De besmettingscijfers laten een afvlakkend patroon zien. „Het is nu niet nodig om extra maatregelen te nemen.” De afgelopen drie dagen lag het aantal positieve testen steeds boven de 10.000.

Hij gaat er vanuit dat het kabinet volgende week dinsdag weer met een reguliere persconferentie komt. Tenzij de stijgende cijfers aanleiding geven tot een andere afweging, voegde hij eraan toe. „We zullen niet aarzelen nadere maatregelen te nemen.”

Een volledige lockdown noemde Rutte een „schrikbeeld”. Hij riep daarom iedereen op zich aan de regels te houden.

Twee weken geleden kondigde het kabinet een gedeeltelijke lockdown af voor minstens vier weken. Dat betekende onder meer sluiting van de horeca, geen alcohol op straat tussen 20.00 en 07.00 uur en beperking van het aantal mensen in binnenruimtes tot maximum dertig.

Het kabinet beloofde toen na twee weken met een tussenbalans te komen. Dat is nu dus niet mogelijk omdat er nog onvoldoende tijd overheen is gegaan om de effecten te meten. Wel maakte het kabinet duidelijk dat het huidige pakket maatregelen nog tot in december van kracht zal blijven.