Rutte: nog niet besloten over verlenging pakket

Het kabinet heeft nog niet besloten dat de ‘gedeeltelijke lockdown’ langer wordt verlengd. Dat misverstand wilde premier Mark Rutte woensdag in debat met de Tweede Kamer wegwerken. Ook spreekt hij tegen dat coronaminister Hugo de Jonge heeft gezegd dat de besmettingsgraad op 0,88 ligt. Dat ging om het verwachte reproductiegetal, niet het daadwerkelijke getal, benadrukt de premier.

Over beide uitspraken in het persmoment dat Rutte en De Jonge dinsdag hielden, ontstond verwarring. Om onder een veilig niveau van het aantal ziekenhuisopnames, besmettingen per dag en het aantal mensen dat één iemand met het coronavirus gemiddeld aansteekt, is waarschijnlijk meer tijd nodig. Op 13 oktober had het kabinet het nog over vier weken, maar „wat we zeker weten, is dat de huidige maatregelen veel langer nodig zullen zijn dan die vier weken. En de verwachting is nu dat het in ieder geval nog tot in december zal duren”, zei De Jonge dinsdag.

Volgens Rutte is dat toch nog niet besloten. „Dat is wat je nu voorzichtig door je oogharen kan zien”, zegt Rutte woensdag tegenover de Kamer. „Hebben we nou al besloten dat het pakket wordt verlengd tot na half november? Hebben we nog niet besloten.” Maar het kabinet wil volgens hem alvast duidelijkheid geven over de komende tijd. „Dat is de reden dat we dat gisteravond gezegd hebben.”

Ook over het reproductiegetal (de ’R’) ontstond de nodige verwarring. RIVM-chef Jaap van Dissel leek De Jonge hierover tegen te spreken, maar volgens Rutte heeft het kabinet het nooit gehad over de daadwerkelijke waarde, maar slechts de ‘verwachte R’. „We zullen de komende dagen moeten kijken of die R inderdaad een stuk onder die 1 is gedaald, en dat is altijd met vertraging, dat kun je op dit moment nog niet vaststellen”, aldus de premier.

Het kabinet kreeg flinke kritiek van de oppositie over de communicatie op het persmoment dinsdag. Die communicatie moet juist kraakhelder zijn in crisistijd, en lijkt rommelig te verlopen, klonk de kritiek.