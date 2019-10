Premier Mark Rutte noemt het geweld tussen Turkse en Koerdische Nederlanders bij een demonstratie in Rotterdam „totaal onacceptabel”. Er raakten meerdere agenten lichtgewond.

„In dit land waar je mag demonstreren, maar wel beschaafd”, aldus de premier tijdens een debat in de Kamer over de Turkse inval in het noorden van Syrië.

Voor- en tegenstanders van de Turkse inval in Syrië gingen de straat op in Rotterdam. Op verschillende plaatsen kwam het tot geweld. Verscheidene mensen zijn aangehouden.