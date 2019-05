Rutte: Niks geks gebeurd rond klimaatrapport

Minister-president Mark Rutte blijft erbij dat er „niks geks is gebeurd" rond de publicatie vorig jaar van de eerste doorrekening van het klimaatakkoord door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) en het Centraal Planbureau (CPB). Alles is volgens afspraak gegaan en zoals het hoort bij dergelijke rapporten, aldus de premier.

De planbureaus waren in september vorig jaar klaar met hun analyses en gaven aan die voor Prinsjesdag te kunnen publiceren. Maar Rutte zelf drong erop aan dat pas na de Algemene Beschouwingen te doen, omdat het kabinet nog geen standpunt had ingenomen. Hij vreesde tijdens dat belangrijke debat „met meel in de mond” te moeten spreken over klimaatbeleid. „Had je dan eens moeten zien hoe geïrriteerd de oppositie zou zijn.”

„Rutte hield doorrekening klimaatakkoord op”

Rutte benadrukte dat al in augustus in de ministerraad was afgesproken dat de publicatie eind september zou zijn. Daar hield hij aan vast, ook toen vanuit het klimaatberaad de vraag kwam of het eerder kon, onder meer om te voorkomen dat de cijfers zouden uitlekken. Het is bovendien de gebruikelijke gang van zaken dat het kabinet drie weken krijgt om zelf een standpunt te bepalen, herhaalde de premier.