Rutte: niet speculeren over kansen Timmermans

De onderhandelingen over de verdeling van de topbanen in de EU zijn volgens premier Mark Rutte „opgeschoten”. Over de kans dat Frans Timmermans voorzitter van de Europese Commissie wordt, wilde de premier dinsdag voor aanvang van de hervatte EU-top in Brussel „niet speculeren”. „Er is sinds gisteren ontzettend veel getelefoneerd, ge-sms’t en geappt” tussen de EU-leiders, wilde hij alleen kwijt.

Volgens de Tsjechische regeringsleider Andrej Babis is de sociaaldemocraat Timmermans een „no-go” als baas van het dagelijks bestuur van de EU, zei hij bij aankomst. Ook negen andere EU-lidstaten, vooral Oost-Europese, zijn om verschillende redenen tegen hem.

De Frans president Macron noemde het topberaad, dat maandag na bijna een etmaal onderhandelen werd opgeschort tot dinsdagochtend, „mislukt”. Rutte zei te hopen dat de 28 landen er nu wel uitkomen.