Rutte: niet optimistisch dat cijfers komende 1,5 week verbeteren

Premier Mark Rutte is „niet heel optimistisch” dat de coronacijfers de komende anderhalve week gaan verbeteren. Dat zei hij tijdens zijn wekelijkse persconferentie op vrijdag. „Het daalt niet zoals je zou willen.”

Volgens hem is het beeld hetzelfde als vorige week vrijdag. Ook toen zei hij dat het niet waarschijnlijk is dat er coronamaatregelen worden versoepeld voor de kerst. Op basis van de huidige cijfers herhaalt hij die boodschap deze vrijdag. Op 8 december moet er meer duidelijkheid over komen.

Ruim twee weken geleden zag de premier het nog zonniger in. Tijdens de vorige persconferentie over de ontwikkelingen rondom de coronacrisis, met minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid), schetste hij nog het scenario dat er halverwege december mogelijk meer kon. Ook toen hielden Rutte en De Jonge de slag om de arm dat de daling in de coronacijfers moet doorzetten.

Het aantal besmettingen daalde begin november fors. Die steile daling stagneerde na ongeveer anderhalve week. Sindsdien schommelen de dagelijkse cijfers zonder dat er sprake is van een grote gemiddelde daling.