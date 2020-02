Rutte: niet meer geld naar EU in ruil voor modernere begroting

Het kabinet houdt voet bij stuk en zal donderdag tijdens een speciale EU-top vasthouden aan de wens om de Nederlandse bijdragen niet te laten groeien. Ook als hij in ruil daarvoor een modernere EU-begroting zou krijgen, wil premier Mark Rutte de afdracht niet laten groeien.

Dat zei hij dinsdagavond in debat met de Tweede Kamer over de speciale top van de Europese Unie (EU). Deze stond in het teken van het Meerjarig Financieel Kader (MFK), het budget van de EU tussen 2021 en 2027. Het voorstel dat recent door EU-president Charles Michel is gedaan, moet sowieso van tafel, aldus Rutte.

GroenLinks-Kamerlid Bram van Ojik vroeg of Rutte zich een „uitruil” kon voorstellen: een modernere begroting in ruil voor een hogere bijdrage van de lidstaten. Nederland „wil eigenlijk niet verder. Dat hoeft ook niet”, zegt de premier. Daarnaast is een modernisering van de begroting al opgenomen in het plan van Michel. De „verschuiving” is een van de weinige pluspunten, aldus Rutte. Voor bijvoorbeeld onderzoek en digitalisering is meer geld uitgetrokken.

Het kabinet wil het liefst dat het budget 1 procent van het Europese inkomen bedraagt en dat de speciale korting van Nederland niet wordt afgebouwd. Michel wil dat 1,074 procent van het inkomen naar het budget gaat. „Het doel is dat de Nederlandse afdracht gelijk blijft”, zegt Rutte. „Ik ben ervan overtuigd dat wij een goed verhaal hebben.” Hij voelt zich daarin gesteund door partijen in de Tweede Kamer en Oostenrijk, Zweden en Denemarken, waarmee Nederland samen de ‘zuinige vier’ vormt.

Wel geeft Rutte aan dat „die 1 procent een instrument” is, en niet een doel op zich. Het doel is te voorkomen dat de Nederlandse afdracht groeit.

Het plan van Michel stuit overigens op „zoveel bezwaar van zoveel landen”, dat Rutte het voorstel weinig kansrijk acht. Hoewel hij hoopt dat de landen eruit komen donderdag, wil de premier niet speculeren of hij een akkoord verwacht tussen de 27 lidstaten. „Voor mij en voor het kabinet geldt het eindresultaat, en niet de snelheid van de onderhandelingen. Dat lijkt me verstandig.”