Rutte niet in de markt om Tusk op te volgen

Premier Mark Rutte is niet in de markt om volgend jaar EU-president Donald Tusk op te volgen. „Ik maak deze periode af en kijk of ik dan weer beschikbaar ben voor een nieuwe periode”, zei de premier vrijdag.

Rutte reageerde op uitspraken van oud-VVD-leider Frits Bolkestein. Die zegt in de Volkskrant dat het in het belang zou zijn van Nederland als Rutte naar Brussel zou verkassen om de plek van Tusk in te nemen. Hij noemde zijn partijgenoot „een bindend figuur” die capaciteiten heeft om EU-president te worden.

Rutte noemde het „heel aardig” van Bolkestein om dat te zeggen. „,Maar ik ga het niet doen.” De premier heeft al vaker ontkend dat hij Tusk zou willen opvolgen. Diens termijn loopt volgend jaar af.