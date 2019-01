Rutte: „netjes” uit kinderpardon gekomen

De coalitie is netjes uit het conflict over het „moeilijke onderwerp” kinderpardon gekomen, vindt premier Mark Rutte. Hij spreekt over een goed compromis, „een goede balans” tussen de verschillende opvattingen binnen de coalitie over een „serieus probleem”.

Volgens Rutte is er ook veel van de VVD, zijn partij, in het pakket maatregelen terug te vinden. Hij noemt het „voorkomen dat we valse hoop geven, dat mensen hier langer blijven dan nodig is” en dat er draagvlak blijft in Nederland voor de opvang van echte vluchtelingen.

Van de uitkomst van het conflict leidt Rutte de „voorzichtige hoop” af dat „wij problemen kunnen oplossen zonder ze vooruit te schuiven.”