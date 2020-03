Rutte: Nederland niet te laat met maatregelen

Nederland was niet te laat met de maatregelen tegen het nieuwe coronavirus. Dat zei premier Mark Rutte na beschuldigingen van de PVV dat het kabinet een foute analyse heeft gemaakt en daardoor mogelijk twee maanden achterstand heeft opgelopen in de strijd tegen de verspreiding. Volgens Rutte klopt de analyse van PVV-leider Geert Wilders niet. Hij wees erop dat alle maatregelen zijn genomen die op dat moment in die fase nodig waren.

„Het is niet zo dat, omdat het nu sneller gaat dan we dachten, dat we te laat zijn”, zei Rutte in het Kamerdebat over de nieuwe maatregelen. „Nederland is een patiënt en we moeten constant kijken of de medicijnen voldoende zijn”, zei de premier.

Bij de aanpak is volgens hem aangesloten op afspraken die al vijftien jaar gelden voor een uitbraak van een nieuwe ziekte.