Rutte naar ‘diplomatieke jaarmarkt’

Premier Mark Rutte en vier ministers zijn vanaf maandag in New York voor de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Koning Willem-Alexander spreekt dinsdag de Algemene Vergadering toe.

Deze week wordt ook weleens omschreven als de jaarmarkt van de internationale diplomatie. Tal van regeringsleiders en staatshoofden komen voor deze gelegenheid naar het hoofdkwartier van de volkerenorganisatie.

Rutte neemt deel aan een klimaattop waar gesproken wordt over de voortgang van de klimaatafspraken die in Parijs zijn gemaakt. Ook heeft hij een ontmoeting met VN-secretaris-generaal António Guterres en een reeks gesprekken met andere regeringsleiders.

Naast Rutte zijn ook ministers Stef Blok (Buitenlandse Zaken), Sigrid Kaag (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking), Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) en Bruno Bruins (Medische Zorg en Sport) bij de VN. Ook de premiers van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten behoren tot de delegatie.

Koningin Máxima is er eveneens bij. Zij is speciaal gezant van de VN en probeert in die functie al tien jaar de toegang tot financiële diensten voor vrouwen te verbeteren zodat die bijvoorbeeld een bedrijf kunnen beginnen. Om het jubileum te vieren is er een speciaal evenement georganiseerd.

Minister Blok organiseert samen met zijn Iraakse collega een bijeenkomst waar gesproken wordt over de berechting van IS-strijders. Nederland wil die berechten voor een tribunaal in Irak. Andere Europese landen steunen dit voorstel. Het feit dat Irak de doodstraf kent, vormt een flinke obstakel voor de komst van een dergelijk internationaal gerecht.