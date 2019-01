Rutte naar Curaçao dat meer hulp wil

Premier Mark Rutte is van zondag tot dinsdag op Bonaire, Curaçao en Aruba om de handel te bevorderen. Het bezoek komt op het moment dat Curaçao meer hulp wil wegens de aanhoudende stroom vluchtelingen uit het naburige Venezuela, dat zich in een crisis bevindt.

De regering van het Caribische eiland verwacht onder meer Nederlandse ondersteuning bij het opsporen van vluchtelingen op zee. Curaçao wil ook hulp bij het aanpakken van illegale Venezolanen. Ook moeten er meer plekken komen om illegalen vast te zetten. Nederlandse bijstand is ook nodig om risico’s bij de gezondheidszorg tegen te gaan.

Curaçao kampt met steeds meer negatieve gevolgen door de crisis in Venezuela. Mensenhandel, mensensmokkel, drugssmokkel en wapenhandel vormen grote problemen, aldus de regering die voor de tweede keer om hulp vraagt. Ook Aruba en Bonaire hebben te maken met Venezolaanse vluchtelingen.

Rutte is maandag op Curaçao voor de conferentie Bon Bini for Business, waaraan bedrijven uit het hele koninkrijk meedoen. De eerste Bon Bini voor zaken was in juni in Den Haag. Op Bonaire opent Rutte het kantoor van Qredits, een Nederlandse microfinancieringsinstelling. Op Aruba wordt onder meer gesproken over uitbreiding van het vliegveld.