Rutte naar Berlijn voor overleg met Merkel

Premier Mark Rutte is donderdag in Berlijn voor overleg met bondskanselier Angela Merkel, bevestigt een woordvoerder van de Rijksvoorlichtingsdienst. Duitsland is sinds deze maand voorzitter van de Europese Unie en wil snel een oplossing vinden voor de ruzie over het voorgestelde herstelfonds om de coronacrisis aan te pakken.

Rutte zegt dat er voldoende tijd is om de kwestie op te lossen. Nederland wil dat het fonds dat volgens de Europese Commissie 750 miljard euro moet gaan omvatten, gaat bestaan uit leningen. De Commissie heeft voorgesteld om twee derde van het fonds uit giften te laten bestaan.

Merkel wil haast maken omdat het coronavirus de Europese economie een zware slag heeft toegebracht. De bondskanselier wil eigenlijk op de top van de 27 EU-regeringsleiders op 17 en 18 juli tot overeenstemming komen. Ook over de meerjarenbegroting van de EU moeten de landen het nog eens worden.

Nederland verzet zich samen met Oostenrijk, Denemarken en Zweden tegen het plan van de Europese Commissie voor het herstelfonds. De weerstand valt vooral verkeerd in Zuid-Europese landen, maar ook in Frankrijk. De Franse president Emmanuel Macron was vorige week nog bij Rutte om over het fonds te praten.

Het is de eerste buitenlandse reis van Rutte sinds de uitbraak van de coronacrisis in maart.