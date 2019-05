Rutte: mooie winst maar niet de grootste

VVD-premier Mark Rutte is blij met de winst bij de Europese verkiezingen, maar ook teleurgesteld dat zijn partij niet de grootste wordt. Volgens een exitpoll van Ipsos is de VVD de tweede partij met vier zetels in het Europees parlement, eentje minder dan de PvdA.

Rutte is blij dat de kiezer in ieder geval een duidelijke voorkeur heeft uitgesproken voor partijen die met Nederland in de Europese Unie willen blijven. De overwinning van de sociaaldemocraten had de premier naar eigen zeggen niet zien aankomen. Hij feliciteerde lijsttrekker Frans Timmermans met "een waanzinnig knappe prestatie".