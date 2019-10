‘Rutte moet regie nemen in stikstofkwestie’

Minister-president Mark Rutte moet zelf de regie nemen in de stikstofcrisis. Dat vindt voorzitter Jacco Vonhof van MKB-Nederland. „We dreigen af te stevenen op een nationale, economische crisis, dus we vragen u de teugels in handen te nemen”, zei hij tijdens het jaarcongres van de ondernemersorganisatie tegen de aanwezige Rutte.

Het kabinet laat volgens Vonhof de stikstofcrisis al maanden onnodig voortduren. „Bouwbedrijven hebben mensen op de bank thuis zitten, mensen die dringend op zoek zijn naar een woning worden niet geholpen, omdat er geen vergunning meer wordt gegeven.” De MKB-voorman stelt vast dat „niemand in bestuurlijk Nederland kennelijk nog durft te bewegen”. Hij noemt dat „echt van de gekke”.

De Raad van State oordeelde in mei dat de overheid veel te makkelijk vergunningen verleende voor activiteiten die tot meer stikstofuitstoot leidden rond kwetsbare natuurgebieden. Vele duizenden projecten zijn daardoor noodgedwongen in de wachtkamer gezet. Onder leiding van landbouwminister en vicepremier Carola Schouten is het kabinet op zoek naar oplossingen voor dat grote probleem.